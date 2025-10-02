Accidente también dejó un herido grave en la vía Interoceánica
La tarde del último miércoles, una fuerte colisión entre un automóvil particular y un camión de carga pesada, dejó como saldo cuatro personas fallecidas y una gravemente herida.

El lamentable accidente ocurrió a la altura del kilómetro 75+500 de la carretera Interoceánica, sector Pampacancha, distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi – Cusco, aproximadamente a las 18:20 horas.

Según la Policía, el siniestro habría sido ocasionado por el automóvil de placa de rodaje X4I-277, conducido por Q.E.V.F. Richar Olmeda y el camión de placa de rodaje VAN-821, conducido por Armando Quesuhuallpa.

Producto del impacto perdieron la vida: Richar Olmeda Coronel, Yohan Marquez Casani, Hilda Villasante Lima y una persona femenina NN, de aproximadamente 35 años.

Asimismo, resultó herido Richar Marquez, quien fue trasladado de inmediato al Centro de Salud de Ocongate, donde el médico de turno diagnosticó: traumatismo craneano y policontuso.

El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, y se continúa con las diligencias correspondientes.

