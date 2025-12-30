Al medio día del último lunes, cuatro delincuentes provistos de armas cortas, asaltaron al dueño de un grifo en la ciudad de Cusco, a quien golpearon para despojarlo de una fuerte cantidad de dinero. Tras el hecho la Policía logró detener a dos de los malhechores, siendo los otros dos intensamente buscados hasta el momento.

El hecho ocurrió en inmediaciones del grifo ‘André’, ubicado en la intersección de la calle Tinta con la Vía Evitamiento en el distrito de San Sebastián, en ellugar, los delincuentes habrían cerrado el paso al vehículo de su víctima, para luego obligarlo a descender y despojarlo de su dinero.

Según el general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, los ladrones golpearon a su víctima con la cacha de una de sus armas, para luego quitarle aproximadamente 10 mil soles, que la víctima se disponía a depositar en un banco de la ciudad.

Tras el asalto, vecinos que se percataron del hecho dieron parte a la Policía, que llegó de inmediato al lugar, iniciándose una persecución que terminó con el auto de los asaltantes chocado contra un poste, luego los agentes detuvieron a dos de los facinerosos.

En su huida, los asaltantes arrojaron hasta cuatro armas por inmediaciones del río Huatanay, estas fueron recuperadas por la Policía para las pericias correspondientes.

“Dos sujetos están en plena identificación y los otros dos están en plena búsqueda, se tiene conocimiento que habrían llegado desde Arequipa para cometer este atraco, la Policía actuó de inmediato y se capturó a la mitad de la banda”, refirió el jefe policial.

Se supo que los ladrones utilizaron hasta dos vehículos para huir, uno de placa X5G-303 y el otro con placa F1L-291, no se descarta que ambas unidades hayan sido robadas para cometer el ilícito, incluso una presenta impactos de bala y la otra placas clonadas.

DATO:

- En la víspera, hasta cuatro familias de una localidad en la provincia cusqueña de Canas, denunciaron haber sido asaltadas en banda, por facinerosos que portaban armas de fuego, la Policía continúa investigando el caso y no hay detenidos hasta el momento.