Un total de 35 cirugías de ortopedia pediátrica para corregir secuelas de fracturas, lesiones congénitas, problemas ortopédicos y otros, fueron realizados la última semana en el Hospital Regional del Cusco, organizado por Cadep José María Arguedas y Advance Community, informó así el médico, Alberto Caro, director ejecutivo del mencionado nosocomio.

Las intervenciones quirúrgicas se realizaron en el citado nosocomio y al día de hoy todos los pacientes ya fueron dados de alta médica. La misión estuvo conformada por médicos ortopedistas, ortopedia pediátrica, traumatología, anestesiólogos, enfermeras instrumentistas y otros, todos ellos de distintas nacionalidades de habla inglesa.

Las cirugías se realizaron a 24 niños y niñas, algunos de ellos requerían hasta dos cirugías para una corrección integral de diversas patologías como: luxaciones de caderas, pie equino varo, pie valgo, parálisis cerebral con contracturas, macrodáctila, entre otros.

“Esta campaña permite atender intervenciones quirúrgicas en espera y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios”, indicó el director del Hospital Regional del Cusco, al tiempo de precisar que los pacientes fueron captados por el servicio de traumatología y ortopedia del hospital.

“El Hospital Regional del Cusco agradece al equipo médico extranjero y a todos quienes apoyaron para que la campaña médica quirúrgica de ortopedia pediátrica se haga una realidad, fueron más de 80 horas quirúrgicas en menos de una semana; con el deseo de los organizadores de retornar nuevamente en abril del próximo años y favorecer a más niños y niñas que esperan por una cirugía”, culminó.