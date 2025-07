La agonía y posterior muerte de varios toros y caballos en una corrida ‘tradicional’, organizada por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas (Cusco), está bajo el escrutinio público y de las autoridades, que dieron trámite a las denuncias presentadas y abrieron investigación penal contra los responsables del hecho.

Fue el propio presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cusco, José Mayorga, quien confirmó que se abrió una investigación premliminar a nivel Fiscalía Penal de Chumbivilcas, contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, José Flores, y contra quienes resulten responsables por el presunto delito de actos de crueldad contra animales.

“Tras la denuncia presentada por la Federación Nacional de Organizaciones y Activistas, Animalistas y Ambientalistas, debido a la muerte de toros y caballos durante la celebración por el bicentenario de la provincia de Chumbivilcas y actos festivos organizados por el municipio. se abre investigación”, señala un último comunicado emitido por el Ministerio Público de Cusco.

Entonces, los miembros de la citada Fiscalía se hallan en etapa de recojo de elementos de convicción, para el armado de la carpeta fiscal y posterior formalización de la denuncia y acusación fiscal, de momento todos los actuados se hallan en una etapa preliminar.

QUEJAS

La citada corrida de toros, desarrollada a fines del mes de junio en la localidad de Santo Tomás, llamó la atención de propios y extraños, ya que imágenes grabadas en el lugar mostraban a caballos con las entrañas afuera luego de ser corneados, y a toros, siendo banderillados y posteriormente muertos, cosa que no sería costumbre de Chumbivilcas, donde únicamente ‘capean’ a los toros sin llegar a sacrificarlos.

“Nosotros no estamos en contra de las costumbres como el capeo, donde no se mata al toro ni a los caballos, normalmente en estas corridas cusqueñas los toros no son de muerte, no se hace a la usanza española con toros de lidia entrenados para matar (...) La matanza recién vista ha enlutado a la población en general, este hecho lo organiza la municipalidad juntamente a sus gerencias, han traído costumbres europeas con mucho sadismo”, citó Miguel López, perteneciente a la Asociación de Animalistas del Cusco.

Luego de la emisión de vídeos que denotan la crueldad aplicada a los animales en este ruedo de toros, y la denuncia presentada por los animalistas de Cusco, el Ministerio Público tomó a bien iniciar su proceso de indagación, sin embargo, miembros de la Fiscalía de Chumbivilcas habrían estado presentes en la corrida, por lo que fueron quejados.

Frente a ello, el presidente de la Junta de Fiscales de Cusco, señaló que su fiscal en Chumbivilcas actuará como corresponde y en el marco de la ley: “Nuestra representante está actualmente a cargo del caso y ejerciendo sus funciones con total independencia. La investigación aún está en etapa preliminar. No se ha formalizado denuncia ni acusación. Estamos recabando los elementos de convicción”.

DATO:

- Diversos grupos de animalistas han convocado a una marcha contra las corridas de toros y peleas de gallos en Cusco, para este viernes a las 15:00 horas en la plaza Túpac Amaru, además anunciaron otras medidas de protesta.