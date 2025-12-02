Lo que debía ser una celebración costumbrista terminó en detención para el alcalde del distrito de Chamaca - Chumbivilcas (Cusco), luego de colisionar un vehículo de su municipalidad en presunto estado de ebriedad.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la Plaza Mayor de Cusco, donde Domingo Salas fue intervenido por agentes de la Policía luego de protagonizar un accidente de tránsito.

Una vez detenido, el acusado fue sometido a pruebas de consumo de alcohol, resultando positivo con 1.87 g/l de alcohol en la sangre, motivo por el que permanece en la Comisaría de Cusco a la espera de más investigaciones.

El hecho fue confirmado por el coronel PNP Walter Poma, jefe de la División de Investigación de Crímenes del Cusco, quien señaló que agentes de Tránsito fueron quienes intervinieron al citado alcalde, cuyo examen cualitativo de consumo de alcohol resultó positivo, además de presentar evidentes signos de consumo de licor.

CELEBRACIONES CON EXCESOS

Todo esto ocurrió luego del lanzamiento en plena Plaza Mayor del Cusco de la festividad ‘Wuaylía Chumbivilcana’, por la que decenas de comparsas se dieron cita en este escenario para bailar al ritmo de música tradicional chumbivilcana.

Sin embargo, las autoridades reportaron la ingesta de licor por parte de algunos participantes, quienes ensuciaron la histórica plaza cusqueña, protagonizando conatos de bronca con personal de serenazgo de Cusco.

Al respecto, el alcalde provincial de Cusco, Luis Pantoja, criticó duramente el accionar de los concurrentes a dicha actividad, señalando que en todo momento se debió respetar la monumentalidad del Centro Histórico de Cusco.

Mencionó que, además de excederse en el tiempo establecido para la presentación de comparsas, ingirieron bebidas alcohólicas y dejaron residuos sólidos en cantidades considerables, asegurando que para las siguientes ocasiones evaluará “de mejor manera” brindar facilidades para el uso de la principal plaza de la región Cusco.