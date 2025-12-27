Un operación de inteligencia, entre la Policía de las regiones Madre de Dios y Cusco, terminó con la captura de tres sujetos, involucrados en la fabricación casera de ametralladoras tipo UZI, presuntamente para ser utilizas en delitos ligados al Comando Vermelho en la zona de La Pampa.

El primer golpe se dio en el interior de un taller ubicado en la calle Las Américas en el distrito de Wanchaq (Cusco), donde la Policía intervino a un armero en plena fabricación de cuatro subfusiles, además de abundante material para la hechura de este tipo de armamento.

“Se intervino al fabricante, estaba elaborando cuatro uzis, armamento de mayor capacidad que las pistolas o revólveres, esas armas ya tenían sus cacerinas o cargadores, adaptados para llevar hasta 30 municiones, teniendo gran capacidad”, citó el comandante Walter Poma, jefe de la Divincri Cusco.

El oficial también mencionó que, gracias a esta intervención, se pudo dar con el paradero de otros dos sujetos, ranqueados delincuentes con amplio prontuario en la región Madre de Dios.

“Brayan e Irvin se hallaban en posesión de otra arma de fuego y de droga, marihuana con un peso de 1.23 kilogramos, estos fueron los que encargaron al fabricante la elaboración de estas armas de fuego. Estas dos personas han estado en cárcel por una investigación vinculada al Comando Vermelho”, acotó.

Se supo que uno de los detenidos incluso se hallaba en recuperación por el impacto de balas, lo que demostraría su actual participación en el mundo del hampa.

“En Madre de Dios ellos tienen muchas investigaciones, han encargado a que les elaboraran en Cusco sus armas de fuego de buena potencia como las UZI en Cusco, todo ahora está en investigación”, ultimó.

Debido a los elementos fehacientes de convicción y todo lo incautado, los detenidos fueron dictaminados a prisión preventiva en tiempo récord, para continuar con las indagaciones a esta presunta red de armamento casero en Cusco y Madre de Dios.