El último 15 de octubre, a nivel nacional se registraron protestas en contra de las políticas del Gobierno, solicitando mayor énfasis en cuanto a seguridad y lucha contra la criminalidad. En medio de estas protestas un manifestante perdió la vida en la ciudad de Lima.

Eduardo Ruiz (32), conocido en el ambiente de la música urbana como ‘Trvko’, perdió la vida de un disparo proveniente del arma de un policía, lo que causó gran indignación en diferentes esferas.

Tras el hecho, colectivos de distinto tipo se reunieron para solicitar una célere investigación del caso, y manifestarse a través de números artísticos, marchas y arte callejero.

Es así que en la Ciudad Imperial, los grupos Hip Hop Cusco y Colectivo Graffiti Cusco, se reunieron para brindar homenaje al cantante ‘Trvko’, a quien hicieron un mural en la avenida Collasuyo, ubicada a 10 minutos del centro histórico.

El mural tenía una extensión de 20 metros del largo por tres de alto, y en la parte central citaba “La Policía lo mató”, “A.C.A.B.”, siglas en inglés de ‘All Cops Are Bastards’ (todos los policías son bastardos), además de otras inscripciones que fueron borradas.

Tras el hecho, los artistas urbanos que realizaron el mural se mostraron indignados, señalando que no había libertad de expresión artística, y que el Estado había sido el que mandó a borrar el lienzo, asegurando que aparecerán más en otros puntos de la ciudad.