Recientemente en Cusco, Gabriel Condori y Óscar Franco recibieron una medida de prisión preventiva tras ser acusados por el homicidio, descuartizamiento y canibalismo de Rudhy Benavides, un cusqueño denunciado como desaparecido, y cuyos restos fueron hallados de la peor forma en una vivienda ubicada en la prolongación Av. Ejército, a 15 minutos del centro histórico de la Ciudad Imperial.

A través de las audiencias públicas contra los implicados, la Fiscalía corroboró lo que tanto se temía. A fin de deshacerse del cuerpo y ocultar las evidencias, los implicados desmembraron los restos de Rudhy y los cocinaron, consumiendo una parte de ellos y dándoles de comer a los siete canes que vivían en la casa de uno de los homicidas.

“Óscar Franco propone hacer hervir (los restos de Rudhy) y dárselos de comer a los perros para desaparecer el cadáver y proceden a descuartizarlo de manera progresiva, primero cortan las manos y los pies, los cocinan y dan de comer a los siete perros, luego separan los brazos y retiran la carne la cual también es cocida y suministrada a los animales (...) Óscar le pide (a Gabriel) que cocine parte de la carne porque desde el sábado no habían comido y tenían hambre, y ambos consumen la preparación”, citó textualmente el representante de la Fiscalía en la segunda audiencia.

RESCATE

Tras hallarse el cuerpo de la víctima y realizarse los peritajes de orden en la señalada vivienda, aún quedaba pendiente el tema de los canes, ya que su dueño, Gabriel Condori, estaba siendo detenido y los animales se quedarían solos y abandonados en el predio rústico.

Entonces autoridades municipales y de salud, rescataron a los animales y los condujeron hasta un albergue autorizado, donde ahora permanecen bajo cuidado y observación.

Es así que desde el refugio ‘Colitas con canas’, refirieron que los animales se encuentran con estrés postraumático por todo lo ocurrido, pero bien de salud, en estado de observación y que serán dados en adopción.

También mencionaron que los canes también fueron víctimas de las circunstancias, y que no se puede pedir su ‘sacrificio’ debido a los hechos que ocurrieron, porque estos dependieron de sus cuidadores exclusivamente y no sugieren comportamientos anómalos a futuro.

Mientras tanto aún falta rescatar a uno de los siete canes que había en la vivienda donde se suscitó el crimen, y las opiniones de los cusqueños se hallan divididas. Unos opinan que los animales cambiarán de conducta después de haber consumido carne humana, mientras otros señalan que este episodio no tendría por qué influir en su desarrollo ni comportamiento posterior.

LOS HECHOS

Rudhy Benavides (46) llevaba desaparecido más de una semana en Cusco. Él trabajaba en un restaurante del centro de la ciudad, y como todos los días, el sábado 18 de abril, había salido de su casa hacia su centro de labores: “Chau mamá, ya vuelvo”, fueron sus últimas palabras, y los suyos nunca más lo vieron con vida.

“A mi me llamaron y me avisaron que estaba en esa casa, por eso fuimos y citamos a la Policía”, señaló un familiar de Rudhy, mientras las autoridades descerrajaban las puertas de la vivienda signada con el número J-6-B de la asociación Los Manantiales, en la prolongación avenida Ejército.

Lo que descubrió la Policía en el interior de esta vivienda era simplemente espeluznante. Según el acta oficial de intervención, en la cocina hallaron dos ollas de gran tamaño, en una de ellas había una cabeza humana, en la otra partes del cuerpo del desaparecido.

Lo desconcertante es que las autoridades también habrían hallado huesos humanos en el lugar, lo que corroboró que los restos de Rudhy habína sido consumidos, en las audiencias se confirmó que la carne fue consumida por sus captores y los siete perros de raza mestizo - pitbull, que vivían en dicha casa.

El coronel PNP Carlos Guizado jefe (e) de la Región Policial Cusco, confirmó que los restos de la víctima habían sido cocidos con distintos vegetales como cebollas y zanahorias. “No se puede descartar un caso de canibalismo por todo lo hallado en el lugar, estamos en plena investigación”, refirió.

Tras el hecho la Policía detuvo a Gabriel Condori, quien sería dueño de la casa y de los perros, tiempo después también cayó Óscar Tinco, el otro sindicado por el atroz crimen. Ambos son naturales de la provincia de La Convención, se conocen desde los 14 años, y presentan diversas denuncias, incluso por acoso y violación sexual.