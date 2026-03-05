Luego de la rotura del ducto de gas de Camisea, y de una fuga de este elemento con posterior deflagración, el mercado de consumo de los productos derivados de los llamados Líquidos de Gas Natural (LGN), se halla en crisis.

Es así que, luego de la determinación del cierre de este ducto hasta por dos semanas, y por consiguiente el desabastecimiento de LGN, insumo clave para producir Gas Licuado de Petróleo (GLP), la preocupación entre pobladores, negocios y demás, es latente.

La mañana del último jueves, cientos de ciudadanos cusqueños llegaron hasta las plantas envasadoras de GLP ubicadas en la zona de Angostura, a fin de abastecerse de balones con este elemento, temiendo su desabastecimiento paulatino.

“¿Qué tal si se acaba el gas? Yo necesito cocinar para mis hijitos y para la venta. El Gobierno solo se preocupa en las grandes empresas y fábricas ¿Pero qué pasa con el pueblo? Si no cocinamos no comemos, es la verdad”, refirió una madre de familia que hacía cola en la planta de Llamagas.

En este lugar, se pudo apreciar un cartel que indicaba que la venta solo se realizaría a un balón de gas por persona o familia, mientras tanto otro letrero rezaba “No hay GLP”.

MÁS ANTES

En un comunicado del Ministerio de Energía y Minas, se informó que, ante la detección de una fuga de gas acompañada de una deflagración en la estación de válvulas ubicadas en el kilómetro 43 (KP 43) del eje energético ubicado en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, departamento de Cusco, se activaron los protocolos establecidos en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La empresa operadora TGP activó su plan de respuesta de emergencia, procediendo al cierre inmediato de válvulas y al aislamiento del tramo comprometido. Asimismo, se dispuso la suspensión temporal del transporte de líquidos de gas natural (LGN) y la interrupción de la inyección de gas natural (GN) en el punto de recepción del Sistema de Transporte, como medida preventiva, hasta por 14 días.

Este recorte energético ha generado protestas en todos los sectores, ya que el ducto que transporta el gas de Camisea cubre el 80 % de la producción de los derivados de este gas en Perú, siendo que su interrupción en el servicio, deja desabastecidas a plantas y grifos.

CIFRA:

- Solo dos millones de peruanos contarían con gas domiciliario en sus hogares, los demás dependen de balones de gas domésticos. En Cusco recién en febrero pasado inició la instalacióne de gas a domicilio.