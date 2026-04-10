Efectivos policiales de la Comisaría de Limatambo, pertenecientes a la Región Policial Cusco, lograron la intervención y detención de cinco personas, presuntamente implicadas en el delito contra los bienes culturales – atentados contra monumentos arqueológicos.

El hecho se registró en el sector denominado Escalerayoc, perteneciente a la comunidad de Pivil en el distrito de Limatambo, donde Ricardo C. (37), Jhonal A. (32), Jorge Z. (46), Ronald A. (31) y Quintín T. (58) son las personas intervenidas.

Según la Policía, los detenidos son presuntos integrantes de la banda delincuencial autodenominada ‘Los Huaqueros de Pivil’, quienes habrían realizado excavaciones clandestinas en una zona protegida perteneciente al sistema vial andino Camino Inca - Qhapaq Ñan, patrimonio cultural del Perú.

A los imputados se los intervino a bordo del vehículo de placa X3P-138. Durante el registro, se halló un detector de metales y otros elementos utilizados para la excavación; asimismo, en el lugar de los hechos se constató un orificio de data reciente oculto con tierra y hojas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la dependencia policial para las diligencias correspondientes conforme a ley.