El último 11 y 12 de setiembre varias decenas de de magistrados y trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Cusco, junto a sus menores hijos, fueron inmunizados contra la Covid-19 en la comodidad de las instalaciones del Poder Judicial, sin colas ni amanecidas como el resto de ciudadanos, hecho que causó molestia y rechazo en Cusco, donde se acusa un presunto caso de favorecimiento y aprovechamiento dirigido a un grupo de beneficiados.

A la luz de las investigaciones se descubrió que, además de los hijos de jueces y demás trabajadores judiciales, también se vacunó a los hijos de enfermeras y trabajadores del sector Salud, concluyendo el caso en una investigación sumaria a pedido del propio Gobierno Regional del Cusco, que a través de la Gerencia Regional de Salud ya ha comenzado a despedir a los trabajadores involucrados en dicha jornada de vacunación.

La primera en ser removida de su cargo fue la ex coordinadora de Inmunizaciones de la Geresa Cusco, Lida Zamalloa, quien, entre lágrimas, negó que la vacunación haya sido irregular y negó que vacunar en dicho proceso a su menor hija se haya tratado de un aprovechamiento.

En una conferencia ofrecida por el Colegio de Enfermeros de Cusco, la profesional señaló que desde que inició la pandemia ha trabajado turnos dobles, feriados y demás con tal de completar el proceso de inmunización y que en este entender no tuvo tiempo para llevar a su hija durante a los centros de vacunación establecidos y optó por llevarla al Poder Judicial.

“Entenderán que soy funcionario de la Diresa que trabajo de 7 a 2 de la tarde pero me quedo hasta las 10 de la noche, los sábados descanso, pero no, yo trabajo de lunes a domingo ¿en qué tiempo creen que yo hubiera llevado a mi hija a vacunar? quizás si no hubieran determinado ir a vacunar ese día hubiera podido llevarla a algún punto. No lo considero un aprovechamiento porque mi hija cumplía con el rango de edad y si yo hubiera querido aprovecharme la hubiera vacunado antes (...) eso no entendemos y comenzamos a juzgar, por eso yo hablo como mujer, como madre y cómo trabajadora”, señaló.

Luego ratificó que quién autorizó la vacunación en el Poder Judicial, fue el médico Juan Spelucin, director regional de Salud y que el gerente regional de Salud, Javier Ramírez estaba al tanto del punto a instalarse en la Corte Superior de Justicia del Cusco, señalando que las órdenes fueron dadas de manera verbal.

“Nosotros confiamos en las personas y esto (la autorización para la vacunación) se hizo de manera verbal, siempre fue con la estrategia de cerrar brechas, quizás por el tema de trabajo nos piden y nos dan la logística y nosotros atendemos , el director tiene conocimiento, porque nosotros no tomamos acción sin conocimiento , quien autorizó la vacunación fue el gerente regional de Salud”, culminó.

Mientras tanto prosiguen las investigaciones para determinar si la vacunación contra la Covid-19 en el Poder Judicial de Cusco fue irregular o no, en la jornada desarrollada se vacunó casi a 200 personas, entre adultos y menores, hijos de magistrados y trabajadores de Salud.

