La denominada temporada de lluvias azota la región imperial con fuerza. En los últimos días, múltiples emergencias se han presentado debido a derrumbes y desbordes, que amenazan la vida no solo de locales, sino también de turistas.

Es en este entender, que las autoridades de Cusco, ha tomado a bien cerrar los accesos a tres atractivos turísticos altamente concurridos por turistas nacionales y extranjeros, todo a fin de velar por su seguridad.

La laguna de Humantay es una de las joyas naturales más impresionantes de Cusco, famosa por sus aguas de color turquesa provenientes del deshielo del nevado del mismo nombre. Este atractivo, ubicado en la cordillera de Vilcabamba, tiene un acceso un tanto complicado, que confiere un viaje en bus de cuatro horas y posteriormente una caminata.

Debido a las fuertes lluvias, en la zona conocida como Balcompata, ineludible en la ruta Salkantay hacia Humantay, se alertó sobre peligro de deslizamientos e inundaciones, por lo que las autoridades han prohibido el envío de pasajeros hacia la zona y el acceso al atractivo.

Otro atractivo altamente cotizado en Cusco es la antigua ciudad inca de Choquequirao, a la cual no hay acceso por tren ni carretera, siendo el único método para llegar una larga caminata que depara de cuatro a cinco días de esfuerzo partiendo de la zona conocida como Cachora, ubicada a tres mil metros de altura.

A través de los más de 60 kilómetros que se recorre para llegar a este parque arqueológico, las autoridades han identificado deslizamientos y derrumbes, que pueden poner en riesgo la vida de los visitantes, por lo que clausuraron la vía por todo febrero.

El tercer atractivo turístico que se encuentra en mantenimiento y cierre absoluto es el Camino Inca, ruta escénica de acceso a la maravilla mundial: Machu Picchu, cuyo cierre es el único programado de estos tres que menciona la nota, siendo que todos los años clausuran su acceso durante todo el mes de febrero para labores de refacción y conservación.

VIGILANCIA PERMANENTE

Ante la intensidad de las precipitaciones pluviales que azotan diversos puntos de la región, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, exhortó al Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Coer, a mantenerse en alerta máxima y vigilancia permanente para garantizar una atención inmediata ante cualquier contingencia.

En ese marco, desde tempranas horas del último viernes, el Coer Cusco ha reportado intervenciones críticas en puntos clave de la región. En el distrito de Ccarhuayo, provincia de Quispicanchi, se ha reportado varios deslizamientos en el tramo Ocongate - Ccarhuayo.

Asimismo, en Challabamba, provincia de Paucartambo, las acciones se centran en el encauzamiento de ríos y el rescate de animales en riesgo, mientras que en Caicay se ha dispuesto el bloqueo preventivo de la vía Puente Huambutío - Huancarani para evitar tragedias humanas por desbordes.

Mientras tanto en Paruro, personal de la PNP brindó auxilio directo a familias de la comunidad de Cusibamba, cuyas viviendas resultaron afectadas por el desborde del río Paruro. Similar tarea se efectúa en el tramo Quesquento - San Lorenzo en Ocobamba (La Convención).