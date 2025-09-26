Vecinos del distrito cusqueño de San Sebastián alertaron a las autoridades acerca del hallazgo de una momia en plena vía pública, movilizando a la Policía, Ministerio Público y Ministerio de Cultura.

El hecho se registró en un terreno descampado de la Asociación Pro Vivienda San Hilarión, donde los especialistas identificaron un fardo funerario prehispánico, el cual contiene restos humanos asociados a prácticas funerarias ancestrales.

De acuerdo con los protocolos técnicos y éticos establecidos en el tratamiento de restos humanos en contextos arqueológicos, se procedió a su manejo técnico especializado.

“Cumpliendo con los lineamientos de bioética y conservación patrimonial, se dispuso el traslado del fardo funerario al Gabinete de Antropología Física de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, donde será sometido a estudios especializados no invasivos, orientados a su análisis, documentación y conservación, garantizando el respeto a su valor histórico, cultural”, citaron desde Cultura Cusco.

Cabe mencionar que la intervención se realizó en coordinación con el Ministerio Público, representado por el fiscal Florentino Jiménez, quien ordenó el levantamiento y protección de las evidencias para el análisis correspondiente.

DATO:

- Desde la Policía mencionaron que posiblemente el contexto funerario haya estado en manos de los denominados huaqueros, quienes tuvieron que deshacerse de los restos al no poder comercializarlos de manera ilegal.