Daniela Quispe (23) falleció el último domingo en Cusco, luego de practicarse una liposucción en la clínica O2 Medical Network, la cual fue intervenida por las autoridades de la municipalidad de Santiago, este martes por la mañana.

Los familiares de la víctima acusaron una mala praxis por parte del equipo médico y anestesiólogos que causaron la penosa muerte de la joven.

Sin embargo, desde la citada clínica deslindaron toda responsabilidad con el fallecimiento, mencionando que se trató de una operación hecha por terceros en sus instalaciones, además de haberse usado el medicamento del lote 2123 624 del suero fisiológico al 0.9 % el mismo que entró en inmovilización nacional por presuntas fallas en su composición.

Casi al mismo tiempo del óbito de la joven, la Digemid lanzó la alerta 038-2025, inmovilizando este medicamento y agregó que también se dispuso la evaluación del lote, en coordinación con el titular del registro sanitario y los establecimientos involucrados. “Se recomienda no usar, no distribuir y no comercializar el lote del producto farmacéutico indicado en la presente alerta”, cita el comunicado.

A la par de la joven que falleció recientemente, se supo que otra señorita se halla en cuidados intensivos y otras dos en observación, presuntamente por haber sido administradas con el mismo medicamento.