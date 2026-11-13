Vecinos de la avenida 28 de Julio en el distrito cusqueño de Wanchaq lograron reducir y detener a un presunto feminicida, acusado de atacar salvajemente a una mujer de 25 años, a quien finalmente le quitó la vida.

El hecho se registró la mañana del último jueves en la ciudad de Cusco, donde Claudia Zamalloa (25), fue alcanzada por Rafel Aráoz (47), quien le profirió varios cuchillazos a la altura del abdomen, en un hecho que es materia de investigación.

Según el coronel PNP Carlos Guizado, jefe de la División de Orden Público de Cusco, el hombre previamente habría intentando quemar la vivienda de la víctima, rociando gasolina en su puerda y encendiendo fuego.

Al darse cuenta de lo ocurrido, la mujer salió de su casa a increparle al sujeto, iniciándose una pelea que terminó con la vida de Zamalloa Sánchez.

Tras el hecho, la víctima fue trasladada de emergencia a un nosocomio local, sin embargo sus heridas eran muy graves y terminó perdiendo la vida.

En tanto, el acusado fue trasladado a la Comisaría de Wanchaq, de donde fue conducido a la División de Investigación de Crímenes, donde brinda declaraciones acerca de lo ocurrido.

Este lamentable episodio ha causado gran conmoción e indignación en Cusco, debido al grado de ferocidad e insanía con el que el imputado habría actuado. Se supo que la víctima mortal era hija de un funcionario de la municipalidad de Cusco.