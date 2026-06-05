Las autoridades culturales de Cusco evalúan cambios en el sistema de adquisición de entradas para Machu Picchu con el objetivo de agilizar la atención a los visitantes. La propuesta surge a pocos días del inicio de la temporada alta de turismo, periodo en el que aumenta considerablemente la llegada de viajeros al santuario histórico.

En declaraciones recogidas por Agencia Andina, la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Rosa María Candia, informó que se analiza una alternativa que permitiría realizar el proceso de compra de manera remota. Bajo esta modalidad, los visitantes podrían gestionar previamente su acceso y recoger posteriormente el ticket en Machupicchu Pueblo.

La funcionaria indicó que la propuesta aún se encuentra en evaluación y forma parte de las acciones destinadas a mejorar la organización del ingreso al atractivo turístico.

“Eso es lo que nosotros estamos haciendo y pronto les vamos a dar a conocer”, precisó.

Buscan reducir las largas filas

Desde hace algunas semanas se aplica una modalidad temporal que permite obtener accesos con anticipación para disminuir la concentración de personas en los puntos de atención. Según explicó Candia, esta medida continuará mientras se define una solución permanente.

La representante del sector Cultura señaló que el propósito es garantizar un proceso más ordenado para quienes visitan la ciudadela inca. Además, remarcó que se busca evitar que los turistas deban esperar durante varias horas para conseguir una entrada.

“La venta anticipada que se está realizando es provisional. Estamos trabajando para ver mecanismos a fin de evitar estas colas y que la venta sea ordenada y sostenible”, explicó.

La propuesta será presentada ante la Unidad de Gestión de Machu Picchu, instancia que deberá revisar y validar la iniciativa antes de una eventual implementación. Posteriormente, el planteamiento será socializado con los actores involucrados en la actividad turística de la zona.

Candia recordó también que a mediados de junio comenzará oficialmente la temporada alta en Cusco. Durante ese periodo se mantendrá el aforo ampliado de hasta 5.600 visitantes por día en Machu Picchu para atender la creciente demanda turística.