La madrugada del último miércoles, un hombre terminó sin vida, luego de ser atacado a cuchillazos por parte de un sujeto, con el que habría coincidido en la puerta de un local donde vendían licor.

El hecho se registró a las 04:00 horas aproximadamente, en la avenida Luis Vallejo Santoni, a la altura del paradero Molino, distrito de Santiago – Cusco. Donde Fisher Torres (43) perdió la vida apuñalado.

En el lugar de los hechos se encontraba el hijo de la víctima, quien manifestó que momentos antes fueron interceptados por dos sujetos cuando se encontraban buscando una tienda para adquirir bebidas alcohólicas, produciéndose una agresión mutua, tras lo cual uno de los individuos habría atacado a su progenitor para luego darse a la fuga en un vehículo negro.

De inmediato, los agentes del orden desplegaron un operativo de ubicación y búsqueda, que permitió la detención de los presuntos autores en inmediaciones del Pueblo Joven Viva el Perú, mientras se desplazaban en el vehículo de placa de rodaje V4I-510, marca Suzuki.

Los intervenidos fueron identificados como: Waldir Altamirano (30) y Jhon Huallpa (22), detenidos por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio con arma blanca.

Tras el hecho, el coronel PNP Carlos Guisado, jefe de la Divocus Cusco, señaló a Correo que el imputado de nombre Waldir presentaba antecedentes por tráfico de droga, entrega de alimentos, conducción en estado de ebriedad y también la víctima por el presunto delito de extorsión hasta en dos oportunidades.

“Cusco tiene un alto índice de intervención de personas en estado de ebriedad, y de conductores en estado de ebriedad, yo le pediría a la ciudadanía que se divierta, nadie les va a decir lo contrario, pero en sus domicilios o en lugares propios, no en la calle y que tampoco expongan su vida o a la de los demás manejando vehículos en estado etílico”, culminó.