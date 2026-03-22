Luego que inescrupulosos vandalizaran una huaca o centro ceremonial, ubicado dentro del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, especialistas de la Dirección de Cultura Cusco llegaron hasta el sitio para proceder con su recuperación integral.

El aviso sobre el ataque fue puesto en conocimiento por el cusqueño Edward Valenzuela, quien, a través de un vídeo, expuso cómo desconocidos habían hecho una gran cantidad de pintas en el interior del sitio arqueológico, aprovechando que lamentablemente carece de mayor vigilancia.

Tras el hecho, el ente cultural dispuso la presencia de especialistas y personal de vigilancia en el sector de la Huaca de Cheqtaqaqa, verificando el atentado contra el patrimonio cultural, consistente en la realización de pintas tipo grafiti, afectando directamente las paredes de las cavidades y las superficies líticas del monumento. Estas inscripciones evidencian un acto de intervención antrópica reciente que altera de manera directa el bien arqueológico.

Los especialistas informaron que este tipo de intervenciones ocasiona una afectación física en las superficies originales, debido a la absorción de los componentes químicos de la pintura por parte del material pétreo. Asimismo, genera una afectación visual que impacta negativamente en la integridad y autenticidad del bien, además de provocar una alteración del paisaje cultural que conforma el entorno arqueológico.

En función de las características observadas, se presume que estas pintas habrían sido realizadas por personas con conductas inadecuadas que, aprovechando la limitada cobertura de vigilancia en determinados sectores del complejo arqueológico, ingresaron al lugar para realizar estas acciones que constituyen una grave afectación al patrimonio cultural de la Nación.

La huaca de Cheqtaqaqa forma parte del sistema ceremonial del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán (Pans)y está asociada a espacios de carácter ritual dentro de la cosmovisión andina, por lo que su conservación resulta fundamental para la comprensión de las prácticas culturales y espirituales de las sociedades prehispánicas.

“Se ejecutarán trabajos de despintado y recuperación del bien cultural, los cuales serán realizados por personal especializado y conforme a los protocolos técnicos vigentes para la conservación del patrimonio arqueológico, se hace un llamado a la ciudadanía a respetar y valorar estos espacios históricos que forman parte de la memoria colectiva del país. Cualquier atentado contra bienes integrantes del patrimonio cultural constituye una infracción sancionable de acuerdo con la normativa vigente, por lo que se vienen realizando las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y proceder con las acciones administrativas y legales pertinentes”, informaron desde el Pans Cusco.

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