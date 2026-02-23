Efectivos policiales de la Comisaría de Wánchaq (Cusco) intervinieron y detuvieron a un sujeto presuntamente implicado en el delito contra la seguridad pública - peligro común, en la modalidad de conducción en estado de ebriedad con subsecuente accidente de tránsito, así como por el presunto delito contra la administración pública - usurpación de autoridad, por vestir el uniforme policial sin ser efectivo.

El accidente provocado por el implicado se registró en la Vía Expresa Cusco, donde Jorth Ipanaque (22) fue intervenido tras protagonizar una colisión entre su vehículo de placa X4E-349 y el automóvil de placa de rodaje X5O-592, conducido por Alex Ignacio (34).

Durante la intervención el implicado vestía polo, pantalón de faena y borceguíes negros de uso policial, y con visibles signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. Las diligencias permitieron establecer que no forma parte de la Policía Nacional del Perú y que laboraría como agente de seguridad privada en una discoteca de la ciudad.

Como consecuencia del impacto, resultó herido el ocupante del segundo vehículo en mención, quien fue trasladado a la Clínica Peruano Suiza. El médico de turno lo diagnosticó con una contusión de tórax, contusión de mano y muñeca izquierda.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y se continua con las diligencias de ley, con conocimiento del Ministerio Público.