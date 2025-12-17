El Templo San Pedro Apóstol de Andahuaylillas (Cusco), fue reconocido oficialmente como Recurso Turístico de Jerarquía 4, la máxima distinción que otorga el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, convirtiéndose en el primer templo católico virreinal del Perú en alcanzar este nivel de jerarquización.

Este reconocimiento destaca el excepcional valor del templo como una de las expresiones más representativas del barroco andino, así como su profundo sincretismo religioso, visible en sus murales, lienzos, retablos y órganos históricos. Conocido como la ‘Capilla Sixtina de América’, el templo conserva un patrimonio artístico y simbólico único que se mantiene vivo a través de tradiciones y prácticas culturales que forman parte de la identidad de Andahuaylillas.

La ceremonia de reconocimiento se realizó en el propio templo y contó con la participación del gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Gobierno Regional Cusco, Rosendo Baca, el alcalde del distrito de Andahuaylillas, autoridades locales, representantes de la Iglesia y de instituciones culturales, así como población del distrito.

Durante el acto se dio lectura a la Resolución N.º 068-2025-MINCETUR/VMT y se realizó la develación de la placa que oficializa la Jerarquía Turística 4, destacándose el trabajo articulado para la elaboración del expediente técnico.

La obtención de esta jerarquía reafirma la puesta en valor del patrimonio cultural y la promoción de un turismo cultural y sostenible, que contribuye al desarrollo local y posiciona a Andahuaylillas como un destino emblemático del turismo patrimonial del Perú.