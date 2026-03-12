Recientemente en Cusco, la Contraloría General de la República identificó como un hecho con indicios de irregularidad que funcionarios del Hospital Antonio Lorena dispusieran en enero de este año la contratación directa de 45 profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, sin realizar el concurso público de méritos exigido por la normativa vigente, situación que vulneraría el principio de mérito e igualdad en el acceso al empleo público.

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 003-2026-2-5688, la dirección ejecutiva del nosocomio aprobó dichas contrataciones con vigencia del 2 de enero al 28 de febrero de 2026, contraviniendo la Ley Marco del Empleo Público y las disposiciones presupuestales del presente Año Fiscal, que establecen que el acceso al empleo público debe realizarse mediante concurso público.

La omisión del concurso afectaría los principios de legalidad, mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.

Además, genera riesgos en la administración de los recursos destinados al pago de remuneraciones, así como eventuales responsabilidades para los funcionarios involucrados. Ante estos hechos, la Contraloría recomendó al titular de la Gerencia Regional de Salud Cusco adoptar las acciones que correspondan y disponer el deslinde de responsabilidades.

Se evidenció la modificación de perfiles vinculados a la especialidad, formación académica y años de experiencia general y específica; así como inconsistencia en la asignación de bonificaciones , lo que podría generar el riesgo de direccionamiento del proceso hacia determinados postulantes y afectar la transparencia del concurso.

Asimismo, el cronograma estableció un horario de recepción de expedientes de cuatro horas diarias en determinadas fechas, lo que no se ajustaría al horario mínimo legal de atención administrativa (ocho horas), restringiendo la igualdad de condiciones.

También se advirtió la omisión de la prueba de conocimientos o aptitud técnica, contemplándose únicamente evaluación curricular y entrevista personal, lo que podría no garantizar la idoneidad técnica del personal seleccionado.