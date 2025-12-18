Una mujer de 46 años fue detenida por la Policía en Cusco, acusada de lanzar a su mascota desde el cuarto piso de su vivienda, ocasionándole una terrible muerte, que ha indignado a la ciudadanía.

El hecho ocurrió en la calle Huanakauri, perteneciente al distrito de San Jerónimo, donde la persona identificada como Abelina Hermoza, habría arrojado a un pequeño perro desde el cuarto nivel hacia la calle, acabando con la vida del animal en segundos.

Tras el hecho, vecinos indignados comunicaron el hecho a las autoridades, haciéndose presentes efectivos de la Comisaría de San Jerónimo, quienes ordenaron a la mujer levantar los restos de su mascota y ponerlos en el patrullero.

Tras lo ocurrido, la presunta autora del hecho fue trasladada hasta las instalaciones de la comisaría de la zona, siendo puesta a disposición de la Unidad de Flagrancia y de la fiscal María Alviz, quien ordenó las indagaciones del caso.

La mujer sería investigada por el presunto delito de crueldad animal, con agravante de consecuencia de muerte, tipificado como delito dentro de las leyes peruanas.