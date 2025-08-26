Efectivos de la Comisaría de Independencia (Cusco) detuvieron a una mujer por su implicancia en el presunto delito de homicidio en agravio de su conviviente; hecho registrado en Asociación Pro Vivienda ‘Villa El Sol’ del distrito de Santiago.

Cinthya Apaza (19) es la persona intervenida por el presunto homicidio de Kenyí Reyes G. (21). La acción policial se desarrolló tras la alerta del propietario del inmueble donde alquilaba la pareja, quien informó sobre una fuerte discusión y posibles agresiones en el interior de una de las habitaciones.

Al constituirse en el lugar, los agentes del orden hallaron a la víctima con una herida sangrante a la altura del cuello. De inmediato, fue auxiliado y trasladado al Hospital Antonio Lorena, donde lamentablemente el médico de turno confirmó su deceso por apuñalamiento.

Durante la intervención, se procedió a detener a la presunta autora, conviviente del occiso, quien habría confesado haberlo atacado con un cuchillo de cocina, objeto encontrado a pocos metros del cuerpo.

La intervenida fue trasladada a la comisaria en calidad de detenida para las diligencias de ley. Asimismo, se comunicó el caso al Ministerio Público y se continua con las acciones correspondientes.