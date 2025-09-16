La población de Machu Picchu se halla en paro, en medio de la disputa por el control de la carretera Hiram Bingham, la única que traslada pasajeros desde Machu Picchu Pueblo hasta las puertas de la antigua ciudad inca.

En medio de esta protesta, cientos de manifestantes han bloqueado distintos puntos de la vía férrea Ollantaytambo - Machu Picchu, originando que el operador ferroviario suspenda la operación del tren hasta nuevo aviso, ya que no existirían las condiciones necesarias para este fin.

Es así que miles de turistas se quedaron varados en Machu Picchu Pueblo, teniendo que ser auxiliados en un convoy especial la noche del último lunes, cuando también se registró un enfrentamiento con los manifestantes que bloqueaban la vía en la localidad de Qoriwayrachina.

El tren, que priorizó el auxilio de turistas ancianos, menores de edad y mujeres, llegó a la estación de Ollantaytambo, sin embargo aún falta trasladar a unos 300 pasajeros, que continúan varados en la estación de Machu Picchu.

En un comunicado emitido la mañana del martes, Fretransa, operador de la línea férrea Cusco - Machu Picchu, confirmó que el último convoy de auxilio no puede trasladar turistas, debido a la intervención de los manifestantes en el tendido férreo, donde dejaron objetos que podrían descarrilar el tren, e incluso habrían hecho excavaciones.

“En el Km 83.200, se encontró que terceras personas realizaron excavaciones afectando la estabilidad de la vía. Por ello el proceso de evacuación y cualquier otra operación ha quedado suspendida. Asimismo, en otros sectores fueron encontrados piedras y árboles sobre la vía férrea. Nuestro personal viene trabajando en la rehabilitación y limpieza de la vía, sin embargo, no podemos confirmar la reapertura de las operaciones ferroviarias hasta que cesen los bloqueos y contemos con seguridad garantizada”, cita textualmente la comunicación de la empresa.

Entonces la Policía aguarda novedades para resguardar y asegurar el traslado a Cusco del último contingente de turistas que se quedaron varados en Machu Picchu.

ANTES

Los episodios de manifestaciones, bloqueos y marchas, se hacen más latentes en Machu Picchu, en medio de la disputa entre dos grupos de empresarios y pobladores, que buscan operar la carretera Hiram Bingham, la única que traslada visitantes desde Machu Picchu Pueblo hasta la maravilla mundial Machu Picchu.

En medio de todo este lamentable panorama se encuentran los turistas nacionales y extranjeros, que llegaron a Cusco y a Machu Picchu con la esperanza de conocer uno de los destinos más icónicos del mundo, sin embargo vieron manifestaciones, confrontamiento y hasta amenazas, en medio de un clima hostil que no beneficia al sector turismo ni a quienes dependen de él.

Es así que desde el ‘Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu’, señalaron que están en paro desde la media noche del último domingo, y que ‘radicalizarán’ su protesta si es que las autoridades no intervienen la operación de la vía Hiram Bingham, actualmente regentada por la empresa Consettur.

Sucede que, el contrato de operación de esta vía feneció el último 4 de setiembre, cuando Consettur debía retirar del camino sus 24 buses, sin embargo, al no haber un ganador que opere la vía, la empresa decidió quedarse en el lugar trasladando pasajeros a fin de no ‘perjudicar’ a quienes requieran este servicio.

Hasta el momento no hay un operador firme debido a que, desde la municipalidad de Urubamba, no desarrollaron un proceso de licitación adecuado, instalando en su reemplazo un ‘plan de contingencia’ por el cual determinaron que una nueva empresa: San Antonio de Torontoy, debía operar la ruta con 18 buses y por el lapso de cuatro meses, en lo que el municipio reordena su proceso de licitación.

Tras esto, Sernanp dio el visto bueno para que estas nuevas unidades ingresen a Hiram Bingham, y PeruRail asintió trasladarlas vía férrea hasta Machu Picchu Pueblo, sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, denunciaron el corte de frenos y otros elementos en sus plataformas de traslado, haciendo imposible este proceso hasta el momento.

Esta y otras acciones, han sido tomadas de la peor forma por los supuestos nuevos operadores de la ruta, quienes se declararon en paro en Machu Picchu, interrumpiendo la salida e ingreso de los trenes turísticos, el traslado de visitantes hacia la maravilla mundial, y otros, generando un verdadero clima de tensión en la zona.

CIFRA