La Tercera Fiscalía Penal de Flagrancia Delictiva de Cusco, logró la condena de dos sujetos por el delito de robo agravado en perjuicio de un taxista. El Ministerio Público presentó pruebas contundentes que demostraron que, los imputados extranjeros, asaltaron con un cúter a la víctima en el distrito de Wanchaq, sustrayéndole dinero en efectivo, su equipo móvil y otras pertenencias.

La acusación fiscal permitió que el proceso se resolviera bajo la modalidad de terminación anticipada, garantizando una justicia rápida gracias a la estrategia legal y la argumentación de la Fiscalía, el Poder Judicial dictó penas privativas de libertad efectiva para ambos coautores.

Ronaldinho Rosales fue sentenciado a 12 años de prisión, considerando su condición de delincuente habitual con antecedentes previos. Por su parte, Gabriel Díaz recibió una condena de siete años de cárcel.

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló los elementos de convicción que vinculaban directamente a los procesados con el hecho criminal, incluyendo actas de registro personal donde se halló el dinero sustraído y el arma blanca utilizada. Se acreditó el uso de violencia y amenazas contra el agraviado, quien fue amenazado con el cúter a la altura del cuello durante el servicio de taxi.

Finalmente, el fallo judicial ratificó el acuerdo impulsado por el Ministerio Público, que además de la pena privativa de libertad, impuso el pago de 600 soles por reparación civil solidaria a favor de la víctima.