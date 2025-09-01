El último fin de semana, delincuentes asaltaron a un grupo de vendedores de oro en la provincia de Paucartambo (Cusco), donde se registró un enfrentamiento con la Policía, que dejó como saldo un efectivo del orden gravemente herido, que tuvo que ser auxiliado de emergencia a Cusco y que, lamentablemente, perdió la vida la mañana de este lunes 1 de septiembre.

El hecho se registró el sábado por la noche en la localidad de Callacancha, donde los malhechores asaltaron con armas de largo alcance a unos vendedores de oro, quienes además fueron despojados de una camioneta, unidad en la que escaparon los facinerosos, que se enfrentaron a balazos con los miembros del orden, logrando huir del lugar y desaparecer hasta el momento.

Al enterarse de su fallecimiento, la esposa del sub oficial técnico PNP Alfredo Quispe, exigió que se atrapen a los delincuentes que mataron al padre de sus hijos. Refirió que el agente había recibido hasta dos impactos de proyectil en el cuerpo, complicando su situación.

PIDEN HELICÓPTERO

Tras el asalto, los delincuentes fugaron hacia la zona de Ccarhuayo, cuyo alcalde, Alejo Vitorino, llamó a las autoridades para que puedan mandar más refuerzos y se pueda hallar a los asaltantes, ya que están fuertemente armados.

“Ahorita están rebuscando [sic] ahí donde fue el enfrentamiento y hacia donde se fugaron, un policía de Carhuayo ha sido herido, no sabemos quiénes son, han asaltado a los que compran oro y les han quitado la camioneta y se fueron en motos con armas, tenían armas de largo alcance. Las rondas campesinas y la Policía los están buscando, se necesita un helicóptero para buscar a los delincuentes para hallarlos en las quebradas”, citó el alcalde.

De momento se sabe que los asaltantes se hallarían escondidos en la zona, mientras cientos de comuneros se organizan para peinar la zona junto a efectivos que llegan al lugar desde Paucartambo, Urcos y Cusco.