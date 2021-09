Un Optimus Prime posando al lado de un Megatron, un Bumblebee y hasta un Menasor, todos juntos pero no revueltos, así es la muestra permanente que el fanático Ángel Farfán tiene en su casa en Cusco, local que sirve como punto de reunión para él y sus amigos, que conformaron años atrás la Asociación Cultural Transformers Cusco, que ahora cobró un nuevo significado con la llegada del equipo de producción y hasta actores de la nueva saga de Transformers: ‘The Rise of The Beasts’, que será grabada en Machu Picchu y partes de la Ciudad Imperial.

Es un día cualquiera y los integrantes de este grupo de locos por los Transformers se reúnen en su búnker. Planean una exposición abierta al público, nos comentan que ya tienen local y sólo falta finiquitar pequeños detalles, buscan llevar más de 500 figuras a un espacio abierto, donde los robots puedan ser apreciados por chicos y grandes, y todo aquel que de nuevo volteó la vista hacia estos personajes que, según la historia, sólo buscan ayudar a los humanos.

Transformers Cusco. Foto: Juan Sequeiros.

“Esto es como un templo, un espacio íntimo que tengo en casa y que también sirve para reunirme con otros fanáticos de los Transformers, yo colecciono figuras desde hace 30 años y cuando me enteré que Transformers iba a grabar en Cusco y Machu Picchu, desempolvé mis figuras y me llené de esperanza, todo esto es un suceso para nosotros , algo trascendental, algo especial”, señala Ángel Farfán.

Igualmente emocionado, José Nakamura, nos cuenta que están al día con las noticias, publicaciones y demás novedades sobre la grabación de Transformers en Cusco. Muy contento cuenta que Cusco y Machu Picchu fueron incluidos en la película ya que aparecieron en la serie original de los 80s y así es como debía de ser.

El cusqueño, especialista en luces, sonido y animaciones por computadora, alista algo especial para la exposición de su grupo, asegura que un mapping en 3D no vendría mal en su expo y que todo tendrá motivos y diseños bien peruanos y cusqueños.

“¿Se imaginan un diorama de Transformers en pleno Machu Picchu? Sería increíble y lo vamos a hacer, vamos a combinar nuestra basta riqueza cultural y monumentos arqueológicos con los robots, vehículos y armas, será una muestra como jamás se vio en otra parte del mundo”, acotó.

Transformers Cusco. Foto: Juan Sequeiros.

Emilio Mejía, otro integrante del grupo, relata emocionado que el fanatismo por los Transformers lo capturó desde muy pequeño, y desde entonces no lo ha dejado, sostiene que si bien, es una afición bonita, es también muy costosa; entre su colección hay figuras que pueden llegar a valer más de 5 mil soles, todo se hace a pedido y en preventa, ellos depositan un monto y esperan a que la figura llegue del extranjero, es como Navidad para los grandes, relata entre risas.

Transformers Cusco. Foto: Juan Sequeiros.

Mientras los amigos de la Asociación Cultural Transformers Cusco ultiman detalles para su evento, el director de cine Steven Caple Jr. Junto a las estrellas de Hollywood Anthony Ramos y Dominique Fishback reconocen Machu Picchu y preparan todo respecto a la grabación de escenas en el mítico templo inca, todo mundo a lo suyo y con la mente en Transformers, que ya inicia rodaje en esta parte del Perú y dará qué hablar durante los siguientes meses, hasta su estreno, el 24 de junio del 2022, justo en plena Fiesta del Sol en Cusco.

Transformers Cusco. Foto: Juan Sequeiros.

DATO:

- Más de 50 personas, entre camarógrafos, fotógrafos, directores, elenco y reparto, tienen permiso de ingreso y salida de Machu Picchu hasta el 11 de setiembre, durante este tiempo deberán rodar las escenas que corresponden hasta en tres puntos: Plaza Principal, Templo de las Tres Ventanas y Puente Inca, el jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, José Bastante, señaló a Correo que serán muy cuidadosos con el equipo que ingresa a la antigua ciudad inca, a fin de no causar ningún daño o impacto negativo durante la grabación.