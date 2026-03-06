El Ministerio Público inició la reconstrucción con detalles del accidente que desató la crisis de combustible a nivel nacional iniciada hace cinco días. La deflagración en el gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú en la zona de Megantoni, Cusco, dejó al país sin suministro de gas natural vehicular y encendió todas las alarmas.

El fiscal provincial de La Convención, Óscar Benavides Luna, ubicó el epicentro del siniestro en la estación KP 43 de la infraestructura. El incidente se produjo mientras operarios de la empresa realizaban labores rutinarias en ese punto crítico de la red.

Los trabajadores fueron retirados del área de inmediato tras el estallido aunque aún se determina si actuaron por protocolo preventivo o por lesiones reales. La investigación determinará si el suceso obedeció a un accidente fortuito, descuido en el mantenimiento o algún otro factor determinante.

Durante una entrevista en Exitosa, Benavides Luna describió con precisión las instalaciones afectadas por la explosión que generaron las imágenes de llamas vistas en todo el país. “El conducto es grande pero el lugar exacto es la estación KP 43 en el que existen válvulas de conducción de gas natural y gas líquido natural. Estas dos válvulas han sido deflagradas por eso hemos visto llamas de fuego y llamas de gas”, detalló el fiscal.

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención abrió diligencias por presunta contaminación ambiental tras el incidente. También indaga posibles irregularidades que atentaron contra la seguridad y salud laboral de los trabajadores presentes.

Impacto del racionamiento en Cusco y recomendaciones

La escasez de gas natural vehicular comienza a generar colas interminables en los grifos de Cusco. Decenas de automóviles particulares esperan varias cuadras su turno aunque el suministro se destina prioritariamente a otras categorías.

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, sostuvo una reunión intersectorial para coordinar la respuesta ante la contingencia. Durante ese encuentro recomendó a los taxistas afectados transitar temporalmente a gasolina o gas licuado de petróleo para mantener sus operaciones.

Alfaro reconoció abiertamente que ese cambio implicará mayores costos operativos para los transportistas individuales. El Gobierno optó por privilegiar el transporte público masivo sobre los vehículos particulares para optimizar los recursos disponibles.

El ministro fue directo al explicar por qué no se puede abastecer simultáneamente a todas las categorías de usuarios.

“Lamentablemente no tenemos alternativa, si damos a los taxistas quitamos el transporte masivo, no se les puede dar a los dos porque no alcanza. Ahora los taxistas si van con gasolina tendrán que subir su precio y el que quiera tomar un taxi tendrá que pagarlo y además no es algo que va a ser permanente, son dos semanas”, aclaró ante los periodistas.

Alfaro informó que las reservas actuales alcanzan el 70% para atender prioritariamente el consumo residencial nacional. El 30% restante se destina a operaciones industriales críticas que no admiten interrupciones en su cadena productiva.

Las proyecciones técnicas del sector estiman que el racionamiento actual permite extender el suministro por 14 días adicionales. Sin embargo, cualquier retraso en las reparaciones del ducto podría requerir hasta 15 días más de medidas restrictivas en todo el territorio.