La tarde del último jueves, un fuerte incendio forestal ocurrido en Cusco, puso en zozobra a los pobladores de la zona de Ccorao, y también a los viajeros hacia el Valle Sagrado de Los Incas, ya que las llamas y el humo interrumpieron esta vía.

Es así que decenas de vehículos particulares y de transporte de turistas, permanecieron varados por horas, mientras los bomberos combatían el incendio.

El siniestro inició aproximadamente al medio día, cuando una columna de denso humo se levantó en el sector de Ccorao, zona adyacente y de amortiguamiento al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán.

De inmediato se activaron los protocolos de combate de incendios forestales, llegando hasta el lugar un total de 50 bomberos, pertenecientes a las compañías 39 de Cusco, 116 de San Sebastián y 119 de San Jerónimo, a bordo de tres máquinas de agua, tres cisternas, vehículos para incendios forestales y otras unidades auxiliares.

En el combate del fuego también participaron policías serenos y hasta pobladores de la zona. Tuvo que ser necesaria la presencia de las autoridades de Cusco y San Sebastián para coordinar las labores de extinsión de las llamas, ya que el fuego era muy pronunciado.

Aproximadamente a las 18:00 horas el fuego logró ser controlado y el tránsito por la zona se reestableció. Según reportes oficiales se quemaron 150 hectáreas de bosques, cultivos y plantaciones, se reportó un gran daño ambiental, pero ninguna persona herida.

La Policía busca a los responsables por este siniestro. Las autoridades señalaron que la quema de pastizales y otros están prohibidos por ley, y que originar un incendio forestal se paga con cárcel.