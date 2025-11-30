Un vídeo que muestra a un hombre atacando salvajemente a una perrita en el interior de su vivienda, donde le asesta más de 20 palazos, se hizo viral en Cusco, causando reacciones de desagrado y desaprobación, contra el sujeto que se halla como no habido hasta el momento.

El lamentable hecho ocurrió en la ciudad de Sicuani, en el interior de un domicilio ubicado en la zona de Rosaspata, donde Nicacio Huamán (77), fue captado por sus vecinos golpeando brutalmente a uno de sus canes, a quien sostenía del lazo con una mano y golpeaba con un palo con la otra.

Las imágenes muestran al atacante herir violentamente a la mascota, a la que continúa agrediendo hasta que deja de moverse.

FUE DENUNCIADO

Tras la viralización del vídeo, el hombre fue denunciado ante la Comisaría de Sicuani, hasta donde un grupo de animalistas llegó a fin de reclamar por su accionar ante las autoridades.

“Este caso debe ser investigado de oficio por el Ministerio Público, se nota que la perrita está preñada, se nota su barriga grande ya a punto de dar a luz, una perrita preñada demora en morir, porque lucha por sus cachorritos hasta el final”, citó el animalista que se identificó únicamente como Yohan.

También refirió que, si bien en la comisaría aceptaron la denuncia por maltrato animal, la Policía menciona que el vídeo ha sido grabado por dos menores de edad, y que ahora ellas deben comparecer ante la justicia para declarar, lo que han considerado un entorpecimiento en la investigación, señalando que las imágenes del abuso son claras.

“El vídeo ha sido compartido por dos menores de edad. Nos aceptaron la denuncia pero se está poniendo trabas porque quieren que las menores declaren, no sabemos si sus padres van a permitirlo o no, esto debe ser indagado de oficio”, mencionó.

Tras lo ocurrido la Policía llegó hasta la vivienda del agresor, encontrando únicamente a su pareja, quien señaló desconocer el paradero del hombre. Los animalistas alertaron que en la casa existen más mascotas como canes y gatos, pidiendo que se los entreguen para evitar acciones como las acometidas.