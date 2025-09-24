Como estaba previsto, hoy miércoles 24 de setiembre, inician las operaciones de traslado de los nuevos buses que operarán la carretera Hiram Bingham en Machu Picchu, los cuales serán llevados en una plataforma de tren desde la zona de Hidroeléctrica hasta el sector llamado Puente Ruinas en el distrito de Machu Picchu Pueblo.

Desde PeruRail confirmaron a Correo que una plataforma de carga salió hoy temprano desde Puente Ruinas a Hidroeléctrica, donde cargarán dos buses en una primera instancia, los que serán llevados hasta Puente Ruinas, y así el ciclo se repetirá hasta haber trasladado los 18 nuevos buses que operarán la ruta Hiram Bingham.

Este movimiento se da en medio de un fuerte resguardo policial, el general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, confirmó a este medio que son 100 los efectivos destacados a labores de control y resguardo de este convoy, a fin de garantizar su normal traslado a lo largo de la vía férrea.

Más antes, se reportaron sabotajes a las plataformas de PeruRail, desconocidos habrían cortado las líneas de freno y otros equipos técnicos, a fin de que el traslado se retrase, una vez que se salvaron esas dificultades la operación inició sin novedad hasta el momento.

CONTEXTO

El último 4 de setiembre acabó la concesión de la empresa Consettur para operar sus 24 buses en la carretera Hiram Bingham (la única que traslada locales y turistas desde Machu Picchu Pueblo hasta las puertas de la maravilla mundial Machu Picchu). Tras esto, esta empresa continuó prestando servicio, amparándose en que no había otra empresa que lleve los pasajeros a su destino y que no podían dejarlos sin servicio.

Tras esto, desde la municipalidad de Urubamba idearon un ‘plan de contingencia’ por el cual 18 buses de la empresa Torontoy debían reemplazar a los de Consettur, sin embargo este plan fue criticado por sus errores técnicos y falta de firma para el inicio del contrato, iniciándose una disputa que terminó con una paralización en Machu Picchu, y la suspensión de la operación de trenes desde y hacia el lugar.

Posterior a ello, los representantes de ambas empresas y autoridades involucradas se reunieron, acordando que unidades de ambos lados operarían la ruta, estableciéndose el miércoles 24 como el día en que los buses de Torontoy entren a Machu Picchu para posteriormente operar la ruta Hiram Bingham.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles acerca de cómo operarán las empresas en conjunto, cuál de ellas cobrará la taquilla, si compartirán paraderos y otros detalles técnicos, que aparentemente recién se verán en la marcha.