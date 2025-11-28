Las recientes declaraciones del alcalde de Urubamba (Cusco), Ronal Vera, sobre un posible cierre de la única ruta a Machu Picchu, debido a la inaplicación de su plan de contingencia en la ruta Hiram Bingham, ha causado molestia en el sector turismo, debido a la incertidumbre que otra vez recae sobre el principal atractivo del Perú.

Sucede que el último 5 de setiembre venció el contrato de concesión de la ruta Hiram Bingham (la única que lleva turistas desde Machu Picchu Pueblo hasta las puertas de Machu Picchu), a la empresa Consettur, y como no se llevó a cabo un proceso de licitación con antelación, el alcalde de Urubamba estableció un ‘plan de contingencia’.

A través de este plan, la empresa San Antonio de Torontoy, fue llamada a operar la ruta por cuatro meses, hasta que la situación se compusiera legalmente, sin embargo, a casi tres meses de este acuerdo, la citada empresa hasta ahora no ha transportado ni un solo turista, pese a que tiene la habilitación correspondiente.

Problemas técnicos, de instalaciones, y otros, han impedido que esta empresa trabaje realmente en la ruta, llegando a un acuerdo ‘privado’ para que Consettur siga trasladando turistas a fin de que no haya desabastecimiento del servicio, esto no ha sido de agrado del alcalde de Urubamba, quien amenazó con cerrar la única carretera que llega hasta el santuario histórico.

GRAVE AFECTACIÓN

Estas declaraciones han generado posiciones de rechazo en varios ámbitos del turismo y del empresariado de Cusco, ya que colocarían a Machu Picchu una vez más ante los ojos del mundo, debido a problemas en su administración que no pueden ser solucionados.

Uno de los que se pronunció en contra y calificó las expresiones del alcalde urubambino como ‘desatinadas, fue el director de la Cámara de Comercio del Cusco, Fernando Santoyo, quien mencionó que este tipo de actos solo pone más en zozobra a los posibles visitantes a Cusco y todo el Perú.

“Muy preocupados por estas declaraciones, que lo único que hacen más es abonar a toda la sensación de incertidumbre y poca previsibilidad para visitar Machu Picchu. Creo que una verdadera autoridad o líder de un pueblo ve soluciones alternativas y no hace todo más complejo y problemático. Ya todo este año hemos tenido pérdidas por más de 75 millones de soles a la economía regional por la fragmentada gestión en Machu Picchu y la débil gobernanza que el gobierno nacional, que tiene que declarar en urgente reorganización y crear una autoridad autónoma nacional que vea de manera integral la gestión del principal activo cultural y turístico del Perú”, refirió.

Mientras tanto la situación en Machu Picchu se mantiene en vilo, sobre todo porque la autoridad de Urubamba ha señalado que hoy haría una visita de inspección a la carretera Hiram Bingham, dependiendo de esta la toma de decisiones que puede afectar al traslado de locales y turistas a la maravilla mundial peruana.