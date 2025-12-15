La empresa colombiana Natural Gas Company, dio inicio a la construcción de 25 kilómetros de redes de distribución en el distrito de San Jerónimo (Cusco), estrategia que permitirá dinamizar la economía regional, generar empleo y garantizar acceso a energía más limpia y asequible que, por fin, se hace realidad en la región.

Dicho proyecto se complementa con el funcionamiento de la Planta Satélite de Regasificación de Gas Natural Licuado, lo que permitirá atender a 1 000 familias cusqueñas en una primera etapa, llevando energía menos contaminante y económica a sus hogares.

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, supervisó los trabajos de apertura de zanjas y tendido de redes primarias y secundarias en el distrito jeroniamiano que posibilitará el acceso progresivo al gas natural como combustible más limpio y seguro.

“Hemos dado un paso histórico para esos primero 25 kilómetros de redes que vamos a tener. El proyecto contempla la instalación de un sistema de distribución de gas natural mediante tuberías de polietileno de alta densidad, material que garantiza seguridad, durabilidad y eficiencia operativa. Entre sus principales componentes destaca una red troncal de aproximadamente 25 kilómetros, con tuberías de hasta 200 milímetros de diámetro, desde donde se derivan los anillos de distribución”, citó.

También señaló que las instalaciones cumplen con las distancias de seguridad, profundidad mínima de enterrado, pruebas de hermeticidad y parámetros técnicos de presión y operación, asegurando una vida útil prolongada del sistema.

“De esta manera, impactará positivamente en el comercio local, pequeñas actividades productivas y, a futuro, en los sectores industrial y de generación eléctrica. Cabe indicar que la instalación de 25 kilómetros de red troncal, se hará desde San Jerónimo (Huayllapampa), paradero K’ayra hasta el penal de Quenccoro. En tanto, la conexión domiciliaria, comprenderá la instalación de una tubería hasta con tres puntos de entrega de gas natural para cocina, ducha y calefacción”, ultimó.