Desde tempranas horas de este 1 de enero, distintas autoridades y funcionarios de Cusco, recorren las principales calles del centro histórico realizando un operativo inopinado.

Es así que, desde las 04:00 horas, la municipalidad del Cusco, a través de la Dirección de Fiscalización, realizó un operativo preventivo en las calles Procuradores, Suecia y Plateros, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de la normativa sobre establecimientos para locales y turistas.

Durante la intervención, el personal ingresó a tiendas, restaurantes y discotecas y otros establecimientos, solicitando la licencia de funcionamiento y el Certificado de Defensa Civil, además de exhortar al cierre de lugares que excedían el horario de atención permitido.

“Este operativo contó con el apoyo de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, fortaleciendo el trabajo articulado a favor de la tranquilidad de vecinos, visitantes y comerciantes formales, especialmente luego de haber celebrado las fiestas de fin de año. Iniciamos el año 2026 reafirmando el compromiso por una ciudad ordenada, segura y responsable”, citaron desde la comuna cusqueña.