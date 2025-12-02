La emisión de lamentables imágenes, que muestran a un hombre atacar sin piedad a una mascota en el interior de su vivienda, donde emprendió a palos hasta quitarle la vida, han causado profunda indignación en Cusco, donde las acciones de investigación correspondientes ya iniciaron.

Nicacio Mamani (77) es el sindicado por el presunto delito de crueldad animal, quien ya fue hallado por las autoridades, que lo citaron para el martes 2 de diciembre para que comparezca a brindar sus declaraciones.

El caso fue asumido por la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Canchis (Cusco), que apelaría a la Ley de Protección Animal vigente en el país, que condena actos de crueldad extrema contra mascotas y otros animales.

INDIGNACIÓN

El hecho ocurrió la semana pasada en la vivienda del investigado, ubicada en el barrio de Rosaspata en Sicuani, donde fue grabado por sus vecinos atacando salvajemente a una pequeña mascota.

Pese al brutal ataque, el hombre no fue denunciado al momento de los hechos, sino después de hacerse virales las imágenes, cuando un grupo de animalistas presentó su denuncia en la Comisaría de Sicuani.

La tardía acción de las autoridades no permitió su captura en flagrancia, solo hallaron a su pareja en la casa donde habían ocurrido los hechos, es por ello que cuando apareció el hombre no pudo ser detenido, únicamente citado.

“Este caso debe ser investigado de oficio por el Ministerio Público, se nota que la perrita está preñada, se nota su barriga grande ya a punto de dar a luz, una perrita preñada demora en morir, porque lucha por sus cachorritos hasta el final”, citó el animalista que se identificó como Yohan.

También refirió que, si bien en la comisaría aceptaron la denuncia por maltrato animal, la Policía menciona que el vídeo ha sido grabado por dos menores de edad, y que ahora ellas deben comparecer ante la justicia para declarar, lo que han considerado un entorpecimiento en la investigación, señalando que las imágenes del abuso son claras.

“El vídeo ha sido compartido por dos menores de edad. Nos aceptaron la denuncia pero se está poniendo trabas porque quieren que las menores declaren, no sabemos si sus padres van a permitirlo o no, esto debe ser indagado de oficio”, mencionó.