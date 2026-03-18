Un clima de tensión se vive en Machu Picchu Pueblo, localidad que antecede a la maravilla mundial peruana: Machu Picchu. Sucede que un grueso número de pobladores, ha invadido ambos márgenes de la faja marginal de la carretera Hiram Bingham, única vía terrestre que conduce a locales y turistas hasta las puertas del santuario histórico.

A finales de febrero último, un grupo aproximado de 100 personas se estableció en la margen izquierda de la referida vía, hace pocos días, otro grupo se estableció en la margen derecha, generando la preocupación de las autoridades locales, que tramitan la actuación de la Policía y Ministerio Público para desalojar a los presuntos invasores.

“Los hechos vienen siendo investigados por la Fiscalía Distrital de Machu Picchu. Estos espacios estarían siendo utilizados por personas ligadas a los buses que transportan pasajeros. Han hecho una suerte de cerco con arpillera y los responsables se hallan en proceso de investigación. Están dentro de la zona protegida de Machu Picchu, en una zona de amortiguamiento, no son personas ajenas son de Machu Picchu, ellos estarían incurriendo en el delito de usurpación agravada porque se trata de un inmueble del Estado y también porque se trata de una multiplicidad de personas” citó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cusco, José Mayorga.

El abogado también refirió que la carpeta fiscal sobre los dos casos ya se encuentra en trámite, por el presunto delito de usurpación agravada, por el que los involucrados podrían recibir hasta ocho años de prisión.

ALISTAN DESALOJO

Mientras tanto, el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, ha mencionado que ya se hallan reuniendo a los efectivos de necesarios para realizar una incursión en esta zona de Machu Picchu Pueblo, sin embargo necesitan una orden judicial para proceder como corresponde.

“Estamos coordinando con el comisario de Machu Picchu y Urubamba para realizar el lanzamiento de los invasores, pero necesitamos el requerimiento de los interesados, la municipalidad de Machupicchu; estamos vigilando para que no pase a mayores esta situación”, señaló el mando policial.

De otro lado, el gerente de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, Rosendo Baca, lamentó este nuevo problema en Machu Picchu, señalando que la imagen como destino continúa siendo afectada por la misma población, y que esto lamentablemente va a tener repercusión negativa más adelante.

“Ha habido una reunión del Codisec y hemos pedido que nos alcance un informe con todo lo acontecido, este informe se llevará a la UGM las competencias directas son de la municipalidad, Sernanp y Cultura para resguardar estas áreas que han sido afectadas, deben tomar acciones en el cumplimiento de sus funciones”. detalló.

Mientras tanto, las autoridades no descartan que personas ligadas a las empresas de transporte que operan esta ruta, sean las responsables de estas invasiones. Se supo que en estos sitios pretenden establecer centros de comercio y hasta paraderos, sin importarles que se hallan en zona delimitadas y protegidas por ley.