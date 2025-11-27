Agentes de la Policía y del Ministerio Público se dieron cita en las instalaciones de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco - Unsaac, a fin de constatar e investigar la aparición de pintas presuntamente subversivas en las aulas de la citada casa de estudios.

Sucede que, en el tercer piso del pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, aparecieron pintados la hoz y el martillo, junto a tres mensajes: ‘MJR’, ‘Que viva la revolución’ y ‘Sendero Luminoso’, hecho que causó alarma entre estudiantes y docentes universitarios.

Sobre el tema, el general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, citó que un equipo de la Policía especializada - Dircote, se halla tras el caso. “Se sobre Sendero Luminoso, una organización terrorista que ha asolado a nuestro país. Eso (las pintas) ocurrió durante la toma del local de la universidad, se ha permitido que la Policía especializada ingrese a levantar actas y hacer entrevistas, ahora estamos en plena investigación para ubicar a la responsable, presumimos que es una dama, por el lugar no hay cámaras, se trataría del delito de apología al terrorismo”.

Las cuatro pintas se hicieron con aerosol de color negro, sobre paredes de pasillos y en el interior del baño de damas de la referida facultad.

Por su parte, Eleazar Crucinta, rector de la Unsaac refirió: “Estamos en un proceso electoral en la universidad, algunos grupos pueden tener algún tipo de interés, todo se está investigando, las acciones de terrorismo en nuestra universidad no se tienen hace tiempo”.

Las autoridades indagan las grabaciones de cámaras de vigilancia cercanas al lugar de las pintas, a fin de ubicar al o los responsables por el hecho, sospechan que se trate de un acto político más que subversivo, de igual forma, los autores serían pasibles de una denuncia penal por el delito de apología al terrorismo.