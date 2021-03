Julio Guzmán Cáceres, representante del Partido Morado, llegó a Cusco en medio de una gira por el sur del Perú, de cara a las Elecciones Presidencial 2021, a llevarse a cabo este 11 de abril.

El economista visitó varias provincias y lugares de Cusco, decidiendo salir a dar un paseo sin partidarios ni propaganda electoral a la altura de la alameda Inca Pachacúteq en el centro de la Ciudad Imperial.

Julio Guzmán, sólo y sin ningún distintivo de su partido, se acercó a un heladero a fin de comprarle algo y entablar una conversación, dándose con la sorpresa de que el comerciante no lo reconoció, pese a que la persona que lo estaba grabando le dijo que estaba con el candidato presidencial.

“¿Qué le dirías a Julio Guzmán, candidato a la presidencia? Está contigo en este momento”, señaló el entrevistador, a lo que el vendedor le contestó con un tajante: “No lo conozco”.

Acto seguido el entrevistador le dice: “está acá contigo, te lo presento” y el vendedor mira a Julio Guzmán y pregunta: “¿El caballero es candidato? ¿Cómo estará en las encuestas pues?”.

Más antes el postulante había mencionado que le gusta salir a la calle y conversar con la gente, a fin de saber qué opinan de él y para saber qué es lo que necesitan o por lo que pasan, sin embargo esta técnica no le resultó bien del todo en Cusco.

El vídeo compartido originalmente por el usuario G. Velaez se hizo viral en poco tiempo, siendo miles de veces compartido y hasta editado.

MÁS ANTES.

Julio Guzmán se halla en la ciudad de Cusco desde el último martes, y volvió a la carga contra el otro candidato Rafael López Aliaga, de quien dijo que, en vez de mandar a sus congresistas, debería preocuparse más en pagar todos sus impuestos, que es lo que el pueblo está esperando.

Guzmán Cáceres también se dirigió a su contendor Yonhy Lescano de Acción Popular, a quien calificó de mentiroso, al ofrecer cinco millones de puestos laborales, asegurando que como economista ve que esto es totalmente inviable en medio de la situación en la que está Perú.

Sobre George Forsyth de Victoria Nacional, aseguró que no tiene ninguna clase de experiencia para gobernar un país, y que ser presidente de la República va más allá de tener buenas intenciones. “El señor Forsyth es un conjunto vacío, es un arquero sin equipo, puede tener buenas intenciones, pero para gobernar el país se necesita conocimiento, esto no es una broma, él no tiene planteamientos concretos”, finalizó.