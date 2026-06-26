La tradicional feria ‘Expo Cusco Huancaro 2026’, que se lleva a cabo hace décadas en la Ciudad Imperial, coincidiendo con su mes jubilar, ingresa a su etapa de concursos y exhibiciones de ganado, camélidos sudamericanos, concursos de granos andinos, cacao y la esperada cata especializada de cafés de la región.

El domingo, las actividades continuarán con el tradicional juzgamiento y concurso del toro engordado, el remate de toros al martillo y un homenaje cultural a la Ciudad Imperial con la participación de la provincia de Chumbivilcas.

Asimismo, el lunes 29 de junio, se realizará un desfile de modas con prendas elaboradas en fibra de alpaca y vicuña, concursos artesanales y agroindustriales, además de la presentación artística y cultural de la provincia de Espinar.

Finalmente, para el martes 30 del presente mes, se ha programado la ceremonia de clausura, con el desfile de los campeones de la ganadería regional, el reconocimiento a los mejores productores y criadores.

“Huancaro no es solamente una feria comercial sino es la expresión más auténtica del esfuerzo de los hombres y mujeres del campo, una plataforma multisectorial que devuelve protagonismo a las familias de las 13 provincias y fortalece la economía regional desde sus bases productivas. Invito a toda la población cusqueña, visitantes nacionales y extranjeros a estar presentes en el recinto ferial para disfrutar de una experiencia única que une tradición, identidad y cultura”, citó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.