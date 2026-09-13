La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que su gobierno busca mostrar resultados mediante la ejecución de obras en las regiones y sostuvo que estas acciones también deben contribuir a recuperar la confianza de la población. Durante su visita a Cusco, señaló que el Ejecutivo pretende mantener presencia fuera de Lima y atender las necesidades de los ciudadanos.

La mandataria sostuvo que uno de los objetivos de su gestión es que la población perciba que las autoridades nacionales no permanecen únicamente en la capital. En ese sentido, remarcó que continuará trasladándose a distintas zonas del país para supervisar y entregar proyectos.

“(…) Estamos trayendo resultados que es lo que la población quiere y estamos trayendo esperanza y sobre todo para mejorar el futuro (…)”, manifestó.

Fujimori también destacó el avance en el destrabe de proyectos de infraestructura social que involucran a los tres niveles de gobierno. Según sostuvo, la coordinación entre las autoridades permitirá impulsar iniciativas pendientes en distintas regiones.

En esa línea, resaltó el compromiso asumido por el Gobierno Regional del Cusco para concretar una carretera considerada necesaria para el desarrollo de esa zona. La presidenta sostuvo que este tipo de proyectos forman parte de las acciones que deben continuar avanzando fuera de la capital.

Anuncia continuidad del apoyo a productores

Durante su intervención, la jefa de Estado también adelantó que su gobierno continuará llevando recursos y equipos destinados a los productores de las regiones. Entre los próximos apoyos mencionó el envío de tractores, además de la entrega de maquinaria y semillas.

Fujimori señaló que su intención es regresar a las zonas visitadas para verificar los avances y continuar con la entrega de estos recursos. También agradeció la recepción de las autoridades locales y regionales, así como de los productores y pobladores.

“Vamos a volver y lo importante es el resultado de las obras que el Estado trae, porque hoy traemos maquinarias, semillas y volveremos con los tractores”, expresó.