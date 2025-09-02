Según data reciente, la región Cusco lidera la implementación del programa ‘Plan Mil’ en el país, con la ejecución del cuarto y quinto establecimiento de salud en la comunidad campesina de Piscohuatta, distrito de Huancarani (Paucartambo) y Huanoquite en la provincia de Paruro con una inversión superior a los 24 millones de soles.

En compañía del ministro de Salud, César Vásquez, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo y una comitiva de autoridades provinciales y distritales, en la comunidad campesina de Piscohuatta, dio inicio a la construcción del establecimiento de salud que beneficiará a los habitantes de la zona, así como a diversas comunidades campesinas aledañas.

Dicha obra, permitirá dotar a la población de una infraestructura moderna, equipamiento biomédico, así como la capacitación del personal de salud, garantizando servicios de calidad a la población. El proyecto de ‘creación de los servicios de salud básicos en Piscohuatta’, es el cuarto de los establecimientos considerados en el ‘Plan Mil’ a nivel de la región cusqueña aprobados en la Ley de Presupuesto 2025.

“Estamos compartiendo un día histórico porque después de 18 años de luchas incansables, por fin, damos inicio a uno de los mayores anhelos para todas las familias de nuestras comunidades”, subrayó el gobernador, regional de Cusco.

Por su parte, el ministro de Salud, destacó la iniciativa en Cusco por ser ejemplo a nivel nacional, al haber logrado el mayor número de establecimientos de salud para su intervención con el ‘Plan Mil’, iniciativa que logrado la inversión de más de 230 millones de soles para la construcción de 17 postas y centros de salud a través de convenios con las municipalidades.

Asimismo, en Huanoquite, provincia de Paruro, también se dio inicio a la ejecución del centro de salud de esa jurisdicción con una inversión de 14 millones de soles que mejorará la atención médica y la calidad de vida de aproximadamente, 5 587 habitantes y localidades aledañas.