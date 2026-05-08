La denominada ‘temporada alta’ de turismo ya llegó a Cusco, y con ella las colas y quejas por parte de turistas nacionales y extranjeros, que no consiguen entradas vía virtual y se ven obligados a viajar hasta Machu Picchu Pueblo, con la esperanza de poder comprar una de las mil entradas presenciales, que se ofrecen en taquillas instaladas por el Ministerio de Cultura a través de Cultura Cusco.

Este tema ha generado polémica desde el año 2022, cuando, a través de una serie de manifestaciones, los pobladores, comerciantes y empresarios de Machu Picchu Pueblo, lograron que el Estado acepte la venta de estos mil boletos de manera presencial, bajo la figura de una ‘reactivación económica’ luego de la pandemia.

Han pasado cuatro años desde que se instauró este tipo de venta de tickets y las autoridades no habrían hallado la manera de hacer que funcione de manera eficiente y ordenada . En palabras de Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, esta venta solo sigue propiciando el caos, desorden y abuso contra miles de turistas, quienes se ven obligados a viajar a Machu Picchu Pueblo y pernoctar más días de la cuenta en el sitio, con la esperanza de conseguir un ticket presencial.

“Esto ya es recurrente, este problema ya lo vivimos varios años, solo que este año el fenómeno se está adelantando. Hay colas, gente durmiendo en las calles y reventa de puestos para guardar espacios y después venderlos al mejor postor para que entre a la cola y pueda conseguir un ticket. Se ha evidenciado que Machu Picchu ha perdido una demanda internacional del 20 %, es decir 20 % menos turistas quieren venir a Cusco o que lo han cambiado por otro destino, esta afectación es muy grave para todo Perú”, citó.

PÉRDIDA MILLONARIA

El especialista en turismo menciona que, debido a las pasadas protestas, tomas de la vía del tren y otros problemas relacionados a la administración del primer destino turístico del Perú, la imagen de Machu Picchu sigue en franco descenso, por aún con las últimas imágenes que salen al mundo, que muestran colas de turistas rogando por una entrada.

“Esta es una afectación muy grave que el Ministerio de Cultura no entiende porque no conversa con el sector privado, no lo escucha, ni siquiera a Mincetur dentro del proceso de validación de acciones que toma sobre Machu Picchu , si esto continúa así vamos a tener una pérdida de 300 millones de dólares solo por demanda de ingresos y servicios en Machu Picchu, sin hablar de los miles, sino millones de peruanos que se benefician directa e indirectamente de la actividad turística a nivel nacional”.

Cabe mencionar que los gremios empresariales de turismo de Cusco, recientemente emitieron una nota de alerta, en la que acusan una distorsión operativa, social y económica de Machu Picchu a través de la venta de estos boletos presenciales, citando que todos los atractivos turísticos del rango de Machu Picchu venden sus entradas de manera virtual, y cuando las entradas se acaban, simplemente se acaban, sin hacer que el turista vaya a ‘rogar’ por entradas a una boletería presencial.

DEFIENDEN LOS BOLETOS PRESENCIALES

Al otro lado de la orilla se hallan los pobladores, comerciantes, empresarios y autoridades de Machu Picchu Pueblo, que defienden la venta de tickets de manera presencial, señalando que esta operación es una ‘válvula de alivio’ para los visitantes que no logran conseguir entradas en las plataformas virtuales.

Según gremios locales, las grandes empresas turísticas acaparan la venta de entradas de manera virtual , haciendo que un número reducido sea puesto a la venta de manera real y confiable. Esto ha sido negado por el Ministerio de Cultura, que señala que los boletos se venden como en cualquier otra plataforma mundial, sin acaparamiento ni figuras ilegales.

En un reciente comunicado de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, defienden la venta presencial de boletos, calificándola de una herramienta necesaria y legal debido al acuerdo ‘interinstitucional’ adoptado hace varios años.

“Resulta altamente preocupante que, ya existiendo una solución operativa efectiva, hoy se permita nuevamente el retorno del desorden por la sola falta de cumplimiento de una parte esencial del protocolo: la venta presencial adelantada hasta un máximo de dos días. La Municipalidad Distrital de Machu Picchu considera que la suspensión de la venta presencial adelantada, sin documento formal, sin motivación técnica conocida y sin respetar el protocolo vigente, constituye un acto que promueve un caos sistemático en la vía pública, trasladando injustamente a la población local y a los visitantes las consecuencias de una deficiente decisión administrativa”, cita textualmente el comunicado.

Luego continúa: “Asimismo, existe una legítima preocupación respecto a que este caos que podría estar siendo promovido por Cultura Cusco para que pueda ser utilizado como argumento para cuestionar la venta presencial de los 1 000 boletos diarios o como fundamento para su incorporación total a la plataforma virtual del Estado a favor de las empresas trans nacionales de la capital”.

Mientras tanto, el Ministerio de Cultura, a través de Cultura Cusco, ha señalado que los boletos presenciales no solo podrán ser comprados para el día en cuestión, sino para los dos siguientes días, sin embargo esto significa que un turista que halla un boleto de ingreso para dentro de tres días, deberá permanecer en Machu Picchu Pueblo más tiempo, invirtiendo en comidas, y hospedaje, inflando su presupuesto, y causándole afectación económica, como se quejan los gremios turísticos.

De momento los boletos a través de la plataforma virtual del Estado ya se han agotado hasta setiembre de este año, y algunas malas agencias de turismo continúan mandando turistas hasta Machu Picchu Pueblo con la esperanza de conseguir uno de los mil boletos que se venden allá de manera presencial, generando un cuello de botella, caos y desorden, que se evidencia al mundo entero a través de las redes sociales.