El turismo en Cusco sumará desde marzo del próximo año una nueva puerta de entrada internacional. Latam Airlines Perú anuncióel inicio de la primera ruta aérea directa entre Cusco y Brasil, que conectará la Ciudad Imperial con São Paulo a partir del 29 de marzo de 2027, con cuatro frecuencias semanales.

Esta conexión permitirá que los pasajeros provenientes de Brasil lleguen directamente a Cusco, sin necesidad de realizar una escala en Lima, reduciendo tiempos de viaje y facilitando la incorporación del principal destino turístico del país en los itinerarios de quienes visitan el Perú.

“Esta nueva ruta representa una oportunidad para seguir impulsando el turismo en Cusco y ampliar las alternativas de conectividad internacional del Perú. Por primera vez tendremos una conexión directa entre Cusco y Brasil, lo que permitirá acercar este destino a más viajeros y hacer que sus itinerarios sean más simples y eficientes. Queremos seguir contribuyendo a conectar al Perú con los principales mercados de la región”, señaló Manuel Van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú.

También explicó que para Cusco, una región estrechamente vinculada al turismo, contar con una conexión directa con uno de los principales mercados de Sudamérica abre la posibilidad de

ampliar el flujo de visitantes internacionales y fortalecer la actividad de los distintos negocios que forman parte de la cadena turística.

Brasil, además, representaría una oportunidad por su capacidad de generar viajeros hacia destinos internacionales y por el rol de São Paulo como uno de los principales puntos de conexión aérea de la región.

DATO:

- A esta nueva ruta se suma el aumento de frecuencias en la ruta Cusco - Santiago, pasando de siete a 10 frecuencias semanales.

Esta ruta, lanzada en 2018, comenzó con 7 657 turistas y prevé para este 2026 más

de 110 000 pasajeros, con una oferta de aproximadamente 140 000 asientos.