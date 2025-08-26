Toda clase de reacciones ha causado la reciente liberación de una cusqueña, acusada de vandalizar un muro de factura inca ubicado en la calle Inca Roca, a escasos metros de la Plaza Mayor de Cusco.

El hecho ocurrió el último sábado, cuando la persona identificada como Karin Sucno (26) fue captada por cámaras de vídeo vigilancia pintando un muro considerado patrimonio cultural de la Nación.

Tras su accionar, la Policía identificó a la acusada como Karin Sucno (26), quien fue detenida en flagrancia delictiva en el interior de su domicilio en el distrito de San Sebastián.

Sin embargo, la mañana del último martes, la acusada por el delito contra el patrimonio, fue liberada por las autoridades, ocasionando opiniones encontradas entre cusqueños y turistas.

Mientras tanto, desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco condenaron el atentado, refiriendo que tuvo que ser necesaria la intervención de un equipo de especialistas para los trabajos de limpieza y recuperación del muro afectado.

El caso sigue en investigación a manos de la Segunda Fiscalía Penal del Ministerio público, a cargo de la fiscal Estela Rojas.