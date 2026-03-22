En medio de gran expectativa, en la ciudad de Lima se llevó a cabo el lanzamiento del Inti Raymi y las Fiestas del Cusco 2026, haciendo que locales y turistas puedan apreciar la magia y color de lo que será la ceremonia de corte inca que se desarrollará, como todos los años, en junio próximo en la ciudad de Cusco.

Decenas de actrices y actores llegaron hasta la mítica Plaza de Armas de Lima, en medio de danza y música tradicional, teatralizando el ritual incásico denominado: ‘Hampi Kamayoq’, que narra el camino del conocimiento ancestral andino, a través de un sanador sagrado y su discípulo.

Es así que por un momento, se paralizó la Ciudad de Los Reyes y quedó a merced de la magia cusqueña, que llenó de color y tradición la caital del Perú, dando un mensaje de unión, fortaleza e identidad, invitando a los turistas nacionales a visitar la Ciudad Imperial durante sus fiestas jubilares.

La ceremonia estuvo presidida por el propio presidente de la República, José María Balcázar, quien dio inicio a la ceremonia, invitando a los presentes a disfrutar de la escenificación, señalando que sería una pequeña muestra de lo que se vive en Cusco año a año.

Por su parte, el alcalde de Cusco, Luis Pantoja, invitó a toda la comunidad peruana a disfrutar de este tipo de presentaciones, refiriendo que solo son un marco de lo que se verá durante las Fiestas del Cusco en Junio, agradeciendo a la municipalidad de Lima por el apoyo e invitando a todos los peruanos a conocer Cusco y Machu Picchu.

Esta puesta en escena secundó a un lanzamiento inicial realizado en Cusco. Los organizadores del evento señalaron que ahora las actrices y actores viajarán hasta el país de China, junto a un equipo de músicos, técnicos y directores, a fin de realizar una presentación internacional. Recordemos que el 2025 la presentación de las Fiestas del Cusco, fuera del país, se llevó a cabo en Estados Unidos.

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