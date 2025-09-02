La tarde del último lunes, la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de Cusco tomó conocimiento de la ocurrencia de un incendio forestal en Pacaymayo Bajo, altura del Km. 96 de la vía férrea, zona de amortiguamiento de la maravilla mundial, Machu Picchu.

Debido a la hora y a los fuertes vientos, el incendio no pudo ser contenido por personal que labora en la zona, disponiéndose la salida de personal para este martes por la madrugada.

Se supo que Sernanp intervendrá con un total de 25 personas que se desplazarán desde Piscacucho, Qoriwayrachina, Chachabamba, Machu Picchu Pueblo y Cultura Cusco contará con 15 personas que se desplazarán desde Piscacucho.

Se coordinó con la empresa PeruRail para que de las facilidades al personal combatiente forestal que se trasladará al lugar del incendio forestal, que irá su equipamiento correspondiente.

Según un último reporte, hasta el momento no se reporta muertes o afectación en la salud de las personas. En cuanto a la pérdida de cobertura natural, está en proceso de evaluación, el cual se continuará a lo largo del día.

Sobre el tema, Miguel Oscco, director del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Gobierno Regional de Cusco, señaló que el incendio se localiza a cinco kilómetros en línea recta del Santuario Histórico de Machu Picchu.

“Tenemos un monitoreo satelital en el que se identifican diferentes focos de calor, uno de ellos en Machu Picchu. Esperamos que pueda ser extinguido y liquidado lo más pronto posible. No hay riesgo para Machu Picchu ni para los visitantes, pero siempre que hablamos de esta zona hay alerta y preocupación. Lo importante ahora es que los brigadistas puedan controlar el incendio lo antes posible”, refirió.