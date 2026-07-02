El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, culminó los trabajos de conservación y mantenimiento en la montaña Huaynapicchu, permitiendo su reapertura al público desde el 1 de julio, en coincidencia con el inicio de la temporada alta de visitas.

Durante un mes, especialistas en conservación y mantenimiento del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, realizaron intervenciones técnicas a lo largo de la Ruta 3-A del Circuito 3 o Circuito de la Realeza, desde la caseta de control hasta la cima de la montaña, con el propósito de preservar la estabilidad, autenticidad e integridad de las estructuras arqueológicas y optimizar las condiciones de seguridad para los visitantes.

Las labores comprendieron la consolidación y mantenimiento de escalinatas prehispánicas, recuperación y limpieza de muros de contención, mantenimiento de los sistemas de drenaje y remoción de vegetación, raíces y musgos que afectaban las estructuras arqueológicas.

Asimismo, se habilitaron estructuras complementarias, como escaleras y nuevas barandas con cable acerado en los tramos de mayor pendiente, fortaleciendo las condiciones de seguridad a lo largo del recorrido.

La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Maritza Candia, destacó que estas intervenciones forman parte de las acciones permanentes para garantizar la adecuada conservación del patrimonio cultural y una visita segura a uno de los destinos más emblemáticos del país.

Con la reapertura de Huaynapicchu los visitantes podrán acceder nuevamente a las tres rutas habilitadas del Circuito 3: la montaña Huaynapicchu, la ruta hacia la Gran Caverna y la montaña Huchuypicchu, ampliando las alternativas de recorrido durante la temporada alta de turismo.

“Los trabajos ejecutados forman parte de las acciones permanentes de conservación que se desarrollan en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, orientadas a proteger el patrimonio cultural, garantizar su adecuado manejo y ofrecer una experiencia de visita segura y de calidad para el público nacional y extranjero”, acotó la citada directora.