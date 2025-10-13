Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, llegaron a Cusco la tarde del último domingo, en medio de su gira de grabaciones del reality de Amazon Prime: ‘Los Tinelli’, que se rueda en diferentes locaciones de Sudamérica.

A su arribo al aeropuerto Alejandro Velasco, la pareja lució bastante contenta, Marcelo se animó a dar un espacio a sus seguidores locales, comentando lo bien que se sentía en la Ciudad Imperial y que el famoso ‘soroche’ o mal de altura no le había afectado nada.

También contó detalles de la grabación de su reality, por el cual llegó a Cusco con su pareja y parte de su familia: “Visitar Cusco y Machu Picchu es un sueño que siempre he tenido. La altura no nos afectó nada, yo aprecio mucho Cusco, tengo un espejo cusqueño en mi casa que me regalaron, vamos a grabar aquí”.

Mientras tanto la peruana, Milett Figueroa, también se animó a declarar desde la van que los aguardaba para llevarlos a su hospedaje en el Centro Histórico de Cusco: “Vamos a difrutar del pasaje de Cusco, aguas termales, Ollantaytambo, Machu Picchu, feliz de estar acá, (con el reality) vamos a mostrar todos los lugares de acá”.

‘Los Tinelli’ es una serie que ya entra en su segunda temporada, es producida por Amazon Prime Vídeo y cuenta la historia del argentino Marcelo Tinelli en convivencia con su familia. La novedad para esta temporada es la inclusión de la familia de Milett Figueroa, siendo su madre, Martha Valcácel, uno de los personajes invitados.

La pareja rodaría escenas en Cusco, Valle Sagrado de Los Incas, baños termales de Cocalmayo, y Machu Picchu, antes de despedirse y retornar a Lima.

( Vídeo/Cortesía: Louvie Sánchez)