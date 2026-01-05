La Municipalidad de Urubamba declaró la nulidad del contrato de concesión temporal que otorgaba a la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy el servicio de transporte turístico en la ruta Hiram Bingham, que conecta el pueblo de Machupicchu con el Santuario. La decisión se formalizó mediante resolución municipal tras verificarse que la adjudicación se sustentó en información falsa proporcionada por la concesionaria.​

La resolución detalla que la empresa San Antonio de Torontoy no logró acreditar la disponibilidad jurídica ni material de los 18 buses que había comprometido como flota para prestar el servicio turístico. Este requisito resultaba obligatorio para acceder a la concesión del transporte hacia uno de los destinos turísticos más visitados del país.​

La Gerencia Municipal determinó que el contrato presentaba vicios desde su origen, lo que hacía procedente declarar su nulidad conforme a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. La falta de documentación válida sobre la disponibilidad real de los vehículos ofrecidos constituyó el elemento central para fundamentar la anulación.​

Investigación contra empresa y funcionarios

La autoridad municipal dispuso además iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales tanto contra la empresa concesionaria como contra los funcionarios que participaron en el proceso de adjudicación. Esta medida busca establecer con precisión las actuaciones irregulares que permitieron la entrega del contrato sin la verificación adecuada de los requisitos.​

Según fuentes del medio RPP la empresa Consettur, que ha venido operando el servicio de transporte desde Machu Picchu pueblo hacia el Santuario, continuará prestándolo hasta que la Municipalidad de Urubamba emita una nueva disposición al respecto. Esta medida garantiza que el flujo turístico hacia la ciudadela inca no se vea interrumpido mientras se define el futuro de la concesión.​