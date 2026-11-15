La Orquesta Sinfónica del Cusco formará parte del encuentro que tendrá el papa León XIV con los fieles este domingo 15 de noviembre en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. La agrupación artística del Ministerio de Cultura acompañará la ceremonia junto al Coro de Parroquias del Cusco, como parte de las actividades programadas por la visita del pontífice, informó la Agencia Andina.

El repertorio estará compuesto por 4 obras musicales. La primera será “Hanacpachap cussicuinin” (“Alegría del cielo”), una composición polifónica del periodo barroco cusqueño interpretada en quechua. Luego, el coro presentará “Salve Regina”, una pieza musical del Renacimiento. Posteriormente, la orquesta interpretará “Tota pulchra”, dedicada a la Virgen y que acompañará la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén, patrona de Cusco.

La presentación artística concluirá con “Mamacha de Belén”, un canto dedicado también a la patrona de la ciudad. Sobre esta participación, Theo Tupayachi, director de la Orquesta Sinfónica del Cusco, expresó: “Estamos muy felices como elenco artístico del Ministerio de Cultura. Esta participación representa un acontecimiento histórico en nuestra trayectoria artística. Tenemos muchas expectativas y esperamos con mucha emoción la ceremonia”.

La presencia de la agrupación musical forma parte de las actividades culturales organizadas por la visita del papa León XIV a la región. Su participación busca destacar la trayectoria artística del elenco y representar la riqueza musical de Cusco durante uno de los encuentros más importantes de la agenda del pontífice en el Perú.